Il Primo Tricolore a Patrick Zaki. Il ricercatore oggi in Municipio

Oggi verrà consegnato il Primo Tricolore a Patrick Zaki, l’attivista detenuto per oltre 20 mesi per il suo impegno in favore dei diritti umani. Il ricercatore di origini egiziane sarà a Reggio, invitato dal Comune e dal gruppo locale di Amnesty International per ricevere la massima onorificenza cittadina.

Nel 2020, all’indomani del suo arresto, Reggio si era infatti immediatamente mobilitata. L’Amministrazione aveva aderito alla campagna “Libertà per Patrick Zaki” di Amnesty International, impegnandosi a conferirgli – una volta libero – il Primo Tricolore, mentre le “sagome” di Zaki, disegnate da Gianluca Costantini, erano state esposte negli uffici pubblici. E oggi alle 17 Reggio manterrà l’impegno con una cerimonia pubblica alla quale ci si potrà prenotare al sito eventbrite oppure in alternativa si potrà seguire su YouTube.

Alle 18,30 poi, nell’aula magna ‘Pietro Manodori’ dell’Università in viale Allegri, Zaki incontrerà la città per un dibattito sulla sua vicenda, ora raccolta nel recente libro “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia”, edito da La Nave di Teseo. L’iniziativa è organizzata da Amnesty International Reggio e vedrà Zaki – intervistato dal giornalista Jacopo Della Porta – ripercorrere gli avvenimenti dal giorno dell’arresto al periodo di detenzione in carcere, l’isolamento, le torture, ma anche i sogni e le passioni che lo hanno aiutato a resistere ogni giorno, senza perdere la speranza.