Il programma di Tarquini: "Abbasseremo le tasse. Distese gratis per tre anni a nuove attività in centro"

Dieci pagine con 19 macro-argomenti e diversi punti. È il programma depositato dal candidato sindaco di centrodestra Giovanni Tarquini, reperibile sul sito del Comune, ma non sul sito internet creato ad hoc dalla lista civica che non lo ha ancora presentato ufficialmente a poco meno di venti giorni dalle elezioni.

Primo capitolo dedicato allo sviluppo economico e alla tassazione locale che l’avvocato promette di "diminuire". In particolare con "l’esenzione dell’imposta sulle distese e sulle insegne delle aziende che intendono investire nella propria riqualificazione in centro storico" così come "per le nuove attività, la Cosap sarà gratis per tre anni".

Secondo tema è un marchio di fabbrica del centrodestra, ossia la sicurezza e la lotta al degrado. "Adeguamento agli organici della polizia locale e dotazione della pistola taser – si legge nel documento – l’adesione al progetto ’Strade Sicure’ per portare l’esercito, la riapertura del presidio di polizia h24 all’ospedale e recintare il parco del Popolo con chiusura notturna". Spazio poi alla viabilità e parcheggi. "Rendere gratuita la sosta all’ospedale e al Core, così come ai parcheggi scambiatori. E rivedere i collegamenti tra Mediopadana e centro storico". Proprio quest’ultimo è il quarto punto dell’agenda dell’avvocato: "Eliminare il porta-a-porta dei rifiuti in zona stazione, riaprire la Ztl in Corso Garibaldi e parcheggi gratuiti al sabato a ridosso del centro". Ampia categoria quella dedicata a educazione, cultura e giovani. "Sostegno di asili aziendali e interaziendali, progetto di un evento che darebbe pregio alla scuola di fumetti ’Comics’ e accordi con case editrici per festival della fantascienza e dei cosplay", tra le proposte più peculiari. Ma anche la "costituzione di un team anti-bullismo".

Tarquini (che ieri è stato a Roma dove ha incontrato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio e il sottosegretario Andrea Ostellari) poi promette "un riesame della funzionalità delle società partecipate" e lo "stop al consumo di suolo, revisionando il regolamento del verde". Riguardo al territorio lancia l’idea del "palio del Tricolore per valorizzare le aziende agricole durante la festa di San Prospero" e una rivisitazione delle "celebrazioni della bandiera, non una sola giornata, ma eventi culturali, sportivi, enogastronomiche su tutto il mese", garantendo "sostegno e valorizzazione alla guardia civica napoleonica".

Spazio anche all’introduzione del "baratto amministrativo per quei cittadini in difficoltà economiche che possono pagare le tasse in lavori socialmente utili" e "all’istituzione di un assessorato e di uno sportello dedicato alla famiglia". Sul piano welfare, il candidato si propone di "revisionare il ruolo del garante della disabilità, riqualificando il parco Santa Maria con giochi inclusivi e revisionando i percorsi tattili della città", mentre per gli anziani "istituiremo un numero verde per sapere chi nel quartiere può aiutarli". Capitolo sport: "Aumento del budget alla Fondazione per lo Sport e organizzazione di tour per le tifoserie ospiti". Infine c’è posto anche per gli amici a quattro zampe: "Riduzione di 200 euro per la Tari a chi adotta animali dai canili o rifugi convenzionati".

dan. p.