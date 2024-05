"Il pronto soccorso del Magati non chiuderà"

"Il pronto soccorso resterà aperto". Ad assicurarlo è il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti rispondendo alle polemiche sollevate dalle due liste civiche del sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi assieme alla Fials (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) che in una nota avevano annunciato che "il ps di Scandiano sarà chiuso: l’Ausl e il Pd abbiano il coraggio di dirlo ai cittadini prima delle elezioni".

Ieri Nasciuti (foto) ha voluto replicare e fare chiarezza. "Ho letto gli articoli che prefigurano la chiusura e circolano anche alcuni video. Parole e immagini che travisano la realtà, facendo leva sulla paura e non sui fatti. Mi sono chiesto come fare a spiegare le cose. Da sindaco mi sono dunque ricordato che la pubblica amministrazione parla per atti, non per congetture: ho cercato sul sito dell’Ausl di Reggio e proprio lì ho trovato pubblicato, già dal mese di febbraio 2024, il bando pubblico per la riassegnazione del servizio di ps di Scandiano anche per il prossimo anno". Prosegue Nasciuti: "Ovviamente ne ero informato, ma poter diffondere un documento che lo attesta offre chiarezza e trasparenza a chiunque abbia interesse ad approfondire. Il ps, grazie all’impegno dei tanti che ci hanno lavorato, resterà aperto". Il sindaco – nonché ricandidato al secondo mandato – spiega che dagli atti e verbali della conferenza socio sanitaria territoriale si evince che è "tutt’oggi prevista, entro inizio autunno, anche l’apertura del nuovo Cau notturno in aggiunta al ps scandianese diurno. Così come è pienamente confermata la piena operatività di automedica e autoinfermieristica nel nostro distretto". Per Nasciuti si tornerà ad un servizio di "emergenza-urgenza h24 con automedica anche se articolato in modo diverso rispetto al passato. Questi sono i fatti. Non conoscerli è grave per chi si candida ad amministrare una comunità di 26mila persone".

Sul tema prendono posizione anche l’assessore regionale Alessio Mammi, la presidente della commissione sanità Ottavia Soncini e i consiglieri regionali Dem Federico Amico, Stefania Bondavalli, Andrea Costa e Roberta Mori: "Basta con le fake news e gli allarmismi strumentali. Il pronto soccorso di Scandiano rimane aperto grazie ai fondi della Regione e nonostante i pesanti tagli del Governo. È evidente che le loro dichiarazioni mirano solo a creare panico e confusione tra i cittadini".

Matteo Barca