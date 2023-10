Il restyling sportivo. Un potente impianto audio al PalaBigi

Era quello che mancava, adesso c’è. Domenica, in occasione della prima partita casalinga di campionato della Unahotels, all’interno del PalaBigi entrerà in funzione il nuovo impianto audio. Molto potente (18 casse per complessivi 40mila watt) appeso nella parte superiore dell’impianto per non limitare l’impatto visivo e consentire una migliore diffusione del suono. Ad installarlo, tra ieri pomeriggio e stamattina gli addetti di ProMusic, su impianto Rcf. Nel pomeriggio di ieri sono stati anche installati i seggiolini della tribuna d’onore.

La novità di via Guasco fa da ciliegina sulla torta a un estate densa di lavori da parte della Fondazione per lo sport del Comune che, insieme alle imprese esecutrici, restituisce alla città tre strutture sportive interessate da importanti migliorie. Si tratta della palestra Menozzi a Sesso, dello storico campo d’atletica Camparada, in via Melato, e della piscina De Sanctis, meglio conosciuta dai reggiani come "Gattalupa".

Per un investimento complessivo di circa 170mila euro.

Le opere di restyling messe in atto permetteranno a oltre 5.000 persone ogni mese di poter usufruire di strutture profondamente rinnovate e fruibili. La De Sanctis è tornata in funzione il 25 settembre, dopo due anni di stop, riavviando le macchine per il trattamento dell’aria e la pulizia approfondita delle piscine, per garantire maggiore fruibilità ai principali utenti dell’impianto: lattanti, anziani e gestanti.

Per quanto concerne il "Camparada" la Fondazione per lo Sport ha svolto i lavori di rifacimento e tracciatura delle corsie. Sono state inoltre rifatte le pedane di battuta di salto in lungo, in alta e con l’asta; e del lancio del giavellotto. Allo stato attuale poi è garantito l’accesso a tutti gli sportivi che desiderano utilizzare l’impianto, senza le precedenti limitazioni. Si calcola che circa 35mila persone usufruiranno, in dodici mesi, dell’impianto. Nella palestra Menozzi previo acquisto del medesimo a un prezzo notevolmente favorevole, è stato installato il parquet smontabile utilizzato per le tre partite di Basketball Champions League dalla Pallacanestro Reggiana nella stagione 202223. All’interno della struttura è stato poi rimodernato il campo da volley e sono stati messi nuovi canestri. Sempre a settembre, infine, si è conclusa, l’operazione di efficientamento energetico di 10 palestre cittadine. Per Raffaella Curioni, assessora allo Sport è stato rispettato "un importante impegno preso con il mondo dello Sport reggiano; che siamo riusciti a portare avanti con nuove risorse e proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione dello Sport. Era necessario ed improcrastinabile lavorare per rendere più accessibile e più efficiente il patrimonio sportivo di Reggio che torna così ad essere competitivo". Silvia Signorelli, direttore della Fondazione per lo Sport, ha aggiunto: "Siamo riusciti a garantire il corretto iter delle varie procedure di affidamento di questi importanti lavori. Con uno sforzo del personale, soprattutto nel periodo estivo, che per questo voglio ringraziare".