Martedì 27 febbraio si celebra il ricordo della Battaglia di Fabbrico. Alle 10 corteo da via Roma fino al monumento ai Caduti e ritorno in centro, alle 11,15 orazione del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, alle 12,30 pranzo della Resistenza. E una delegazione del Centro Studi Italia e Unione Combattenti della Rsi sarà a Villa Ferretti per rendere omaggio ai caduti nello scontro del 27 febbraio 1945, con il ricordo di Giacomo Ghisi, tra i giovani della Rsi che presero parte a quella battaglia, in cui perse la vita il fratello Giuseppe, di soli 16 anni.