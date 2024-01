Il Roller Scandiano pronto all’esordio: "Puntiamo a un campionato di vertice"

È stata dura attendere l’anno nuovo per iniziare il campionato di Serie A2 di hockey su pista, ma le varie squadre, che sono divise in 2 gironi da dieci, hanno preso confidenza con l’agonismo utilizzando la Coppa Italia. Sabato, invece, si parte, o almeno parte il Roller Scandiano impegnato alle 20,45 sulla pista di Thiene, mentre la Bdl Minimotor Correggio (che in casa gioca la domenica alle 18) esordirà il giorno dopo ospitando il Montecchio Precalcino. Non ci sono play-off o play-out, la vincente il girone sale in A1, l’ultima classificata scende in B. Le squadre iscritte sono Roller Scandiano, Bdl Correggio, Amatori Modena, Breganze, Seregno, Bassano, Thiene, Sandrigo, Azzurra Novara e Montecchio Precalcino.

Catia Ferretti, d.g. del Roller Scandiano fa un primo quadro. "Con il mercato che si è riaperto e con il ritiro del Vercelli, sono cambiati diversi organici. Noi rispetto alla Coppa Italia recuperiamo Davide Deinite (foto) e ovviamente puntiamo a fare un campionato di vertice". Tutti dicono che il Modena abbia un mezzo piede in A1. In palla anche lo stesso Scandiano e il Sandrigo. "A livello individuale il Modena è ben attrezzato, ma di squadre imbattibili non ce ne sono, visto che lo stesso Modena in Coppa Italia ha perso due partite. Credo che vincerà la squadra che darà maggior continuità al lavoro svolto. Da parte nostra abbiamo il valore aggiunto dell’allenatore, il campione del mondo Alessandro Cupisti. Non ha la lavagnetta… ma dice a ognuno dove ha sbagliato e cosa vuole da lui". Correggio giocherà al Dorando Pietri, il Roller Scandiano al PalaRegnani e le gare saranno ad ingresso libero. Riguardo al mercato, dopo la chiusura del Vercelli, lo scandianese Andrea Stefani si è trasferito all’Azzurra Novara.

c.l.