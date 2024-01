Il Roller sull’ostico campo di Thiene. Domani la Bdl sfida il Montecchio

Dopo sette mesi torna il campionato di A2. Oggi alle 20,45 Scandiano esordisce sulla difficile pista di Thiene, mentre Correggio domani alle 18 ospita al Dorando Pietri il Montecchio Precalcino, chiudendo così la doppia sfida tra le province di Reggio e Vicenza.

Scandiano. Il Roller ritroverà Davide Deinite, out nel girone di andata, il bomber viareggino che darà ancora più forza ai rossoblù che puntano a recitare un ruolo da protagonista. La squadra è al completo con i due portieri Vecchi e Raveggi e gli esterni Barbieri, Busani, Rocha, Deinite, Cinquini, Fontanesi e Ganassi. Diretta su Youtube, sito Lega. Correggio. Al completo anche la Bdl Minimotor e questi sono i propositi di mister Eduard Granell: "Vogliamo partire forte e giocare in casa lo favorisce grazie alla carica dei nostri tifosi. Vorremmo fare del PalaPietri la nostra fortezza. Il Montecchio non sarà malleabile, ma nemmeno noi". Per il catalano Granell si tratta di esordio assoluto in un campionato italiano.

c.l.