Il sindaco allo sfidante: "Le tue idee ricalcano azioni già messe in campo"

Botta e risposta sulla sicurezza al parco Europa di Bagnolo. Le critiche del candidato sindaco Pietro Cortenova, con tanto di programma futuro per il parco del paese, trova la risposta del sindaco Gianluca Paoli: "A Cortenova ricordo che abbiamo già pronto e finanziato il progetto di riqualificazione dell’illuminazione del parco, coi lavori al via entro l’estate, per 170 mila euro, con rifacimento dell’impianto, finanziati da contributi nazionali dalle annualità prestabilite. Cortenova parla poi di potenziare la videosorveglianza e di incentivare la pratica sportiva all’aperto, ignorando forse che le uniche telecamere e l’area calisthenics esistenti sono state realizzate da questa amministrazione. Promette di animare il parco con "nuovi eventi che rafforzino la riconoscibilità di Bagnolo e promuovano il territorio". Sembra uno spot perfetto per il Festival Baniolum Barbaricum, voluto, ideato e realizzato da questa amministrazione, dopo decenni di inutilizzo del Parco Europa da parte di quelle precedenti. Oppure si riferisce allo Spazio Giovani durante la fiera di settembre che, da quando ci siamo noi, da quattro anni porta migliaia di giovani a Bagnolo?". Paoli ricorda anche progetti già previsti o già realizzati proprio per il parco. "Non cogliamo nessuna idea innovativa in quello che dice Cortenova, che sostanzialmente – conclude il sindaco – riprende le azioni messe in campo".