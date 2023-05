Il sindaco Paoli bacchetta Ireti "Rimborsi gli utenti danneggiati"

Polemiche dopo l’avaria al sistema idrico avvenuto una settimana fa a causa della rottura di una condotta princiapale, in particolare tra Bagnolo, Correggio, Rio Saliceto, Novellara. Avaria per la quale non sono previsti risarcimenti agli utenti che hanno patito il disagio di lunghe ore senz’acqua. "Non contesto lo sforzo di Ireti per risolvere il problema – dice il sindaco bagnolese Gianluca Paoli – ma a fronte dei risultati di uno dei pochi settori, assieme a quello dei rifiuti, che continua a segnare marginalità importanti (margine operativo lordo 2022 del servizio idrico pari a 248,2 milioni di euro, in aumento del +17,7% rispetto ai 210,8 milioni di euro del 2021), non si sia ritenuto di ristorarne una parte a coloro che contribuiscono, con le loro bollette, a salvare i conti di una multiutility sempre più in difficoltà.