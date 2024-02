Il Siulp incontra il prefetto Cocciufa: "Si ammodernino sedi polstrada"

"Sedi da ammodernare e più uomini". È la richiesta avanzata al prefetto Maria Rita Cocciufa dal Siulp Cgil, il sindacato di polizia, per i distaccamenti della polstrada di Guastalla e Castelnovo Monti. Il segretario generale provinciale Luca Tramontano (nella foto col prefetto) assieme ad una delegazione composta da Silvia Di Lorenzo e Corrado Grisanti hanno portate le istanze in prefettura: "Abbiamo apprezzato la considerazione del Prefetto in merito alle nostre segnalazioni e l’attenzione dimostrata verso quei colleghi che si occupano dei cosiddetti ‘codici rossi’, ai quali è stato riconosciuto impegno e professionalità ad altissimo livello. È necessario però che a questo impegno sia dato un valore", hanno detto i sindacati.