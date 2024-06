Il sottosegretario Ferro con Tarquini: "Vincere insieme contro il degrado"

Piazza Secchi, e più in generale la zona stazione, è stata scelta ieri dal centrodestra come tavolo per giocare gli ultimi assi di campagna elettorale sul tema della sicurezza. Ospite d’onore il sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro che ha incontrato il candidato sindaco, Giovanni Tarquini. "Arrivo qui piena di gratitudine per una terra in cui ho visto tanto impegno e gioia del lavoro, ma anche tanto degrado e trascuratezza – ha detto Ferro –. Dalle baby gang all’accoglienza tutte le sfide si possono vincere ma è dobbiamo farlo insieme, nel rispetto della vita umana e dei cittadini che non possono vivere nella disperazione". Sulla possibilità poi di un presidio con le forze dell’esercito, altro tema dibattuto in campagna elettorale, "credo che possa servire in luoghi in cui le stesse forze dell’ordine danno un segnale di necessità". "Questo è un Paese che deve ritrovare delle regole – conclude – e Reggio deve vedere un cambio di passo, che finora è stato solo ideologico ma può diventare concreto grazie a chi decide di scendere in campo e prendersene la responsabilità".

g. b.