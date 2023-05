Il Teatro apre ai bambini: a Gualtieri torna ’Gulp’

Per l’ottavo anno torna ’Gulp. Un teatro da ragazzi’, prima parte di Terreni Fertili Festival promosso dal Teatro Sociale di Gualtieri.

Una rassegna con compagnie teatrali di rilievo nazionale ed internazionale con repliche in matinée per le scuole e rappresentazioni aperte al pubblico e alle famiglie. Questa edizione di ’Gulp’ porterà in scena gli artisti francesi di Cie Betty BoiBrut’ con lo spettacolo ’Karl’ (prima nazionale) che verrà presentato in matinée per numerose scuole dell’infanzia della Bassa Reggiana (oggi e domani) e in replica per tutti alle 17 di sabato al teatro del paese.

Dopo la replica, la compagnia Betty BoiBrut’ presenterà alle 18,30 di sabato uno speciale atelier, divertente e pedagogico insieme, per scoprire di più dello spettacolo e della magia che si può nascondere dietro elementari forme geometriche.

’Karl’ è un pupazzo tangram, un rompicapo cinese costituito da sette forme inizialmente disposte a comporre un quadrato, ma da cui possono nascere personaggi, animali, oggetti e paesaggi. In Karl due marionettiste fanno scivolare abilmente i pezzi di tangram sulla tela e trasformano un gioco geometrico in una fiaba poetica.

La rassegna prosegue con "Pinocchio" dell’illustrazione Gek Tessaro, il 2 giugno alle 16,30. Poi ’Doppiozero’ il 6 e 7 giugno. Previsto anche ’Il mondo di Missis Pink’, una suggestiva narrazione teatrale condotta dalle attrici Francesca Grisenti e Consuelo Ghiretti.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 329-1356183 (lun-ven, ore 18-20) oppure alla pagina www.teatrosocialegualtieri.itbiglietteria.

Antonio Lecci