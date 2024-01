Il telefono del ds Goretti è bollente. Il Modena corteggia Gondo

La rosa della Reggiana così male non dev’essere perché – almeno a livello di Serie B - è certamente una delle più osservate e ‘attenzionate’ dell’intero panorama nazionale. Il telefono di Goretti è bollente e non passa giorno senza che qualche club si faccia avanti per avere informazioni sui pezzi pregiati attualmente a disposizione di Nesta. Dopo aver ‘respinto’ le avance del Como per Sampirisi, ora è la volta di Gondo e Girma, ovvero due ‘gioielli’ targati Immergas che fanno gola rispettivamente al Modena e alla Lazio.

Salvo colpi di scena, nessuno dei due lascerà il granata prima di giugno, ma è chiaro che le continue voci (nel caso della Lazio possiamo anche definirle lusinghe, visto che parliamo di alta Serie A…) disturbino un po’ l’ambiente. Un ambiente che si è risollevato a suon di risultati nell’ultimo mese, ma che è ancora lontano dall’agognato traguardo salvezza. Dalla sede le bocche restano cucite, ma sta iniziando a crescere la consapevolezza che la priorità di questo mercato invernale - che si chiuderà giovedì 1 febbraio alle 20 - potrebbe essere quella di ‘tenersi stretti’ i calciatori più impattanti e continuare a beneficiare della crescita, costante, di quelli che sono arrivati tra fine agosto e settembre. Parliamo, in particolare, di Melegoni e Pajac – in risalita nelle gerarchie e nelle performance – ma forse anche di Crnigoj che è stato più volte ‘sondato’ dal Cosenza, senza risultato.

Al Cosenza andrà invece Jacopo Da Riva che proprio oggi dovrebbe lasciare l’Emilia e partire per la Calabria. Il centrocampista di proprietà dell’Atalanta a Reggio non si è mai ambientato pur avendo buone doti tecniche. Numericamente il suo posto è già stato occupato da Tobias Reinhart, il ‘volante’ italo-argentino che avrà probabilmente modo di esordire sabato contro il Bari.

Al capitolo ‘entrate’ il focus del direttore sportivo Goretti adesso – complice l’ennesimo stop di Romagna - è tutto sulle opzioni che riguardano un difensore centrale. L’ideale sarebbe un profilo giovane (diciamo Under 23) ma già con una discreta esperienza e soprattutto con un potenziale da sviluppare. In questo caso il club del presidente Salerno sarebbe disponibile anche all’acquisto del ‘cartellino’, sempre in un’ottica di valorizzazione dei talenti più futuribili. Ovviamente da qui al primo febbraio ci sarà anche la necessità di assicurarsi un centravanti che possa essere ‘alternativo’ a Gondo, ma in questo caso anche Pettinari – ormai fuori dai piani - potrebbe rivelarsi un’utile pedina di scambio. Il resto dovranno farlo i calciatori già presenti che, se non sono tormentati dagli infortuni, hanno dimostrato di poter reggere ampiamente la categoria. E per questo fanno gola a tanti…