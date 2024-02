Il trionfo di Duranti

Vittoria bolognese a Rio Saliceto.

Il torneo di terza categoria maschile ospitato sui campi di Piazza Carducci ha visto il trionfo di Federico Duranti (Tennis Castenaso) che, dopo aver superato 4-2, 4-0 in semifinale Federico Guasti, ha dimostrato di valere appieno i galloni di testa di serie numero 1 del seeding, non lasciando nemmeno un game al modenese Riccardo Gasparini (Set Point).

A Correggio, invece, è andato in scena il Trofeo Kasko riservato alla categoria Under 16.

Nel tabellone femminile ha avuto la meglio la giovanissima Carlotta Arginelli (La Meridiana), che nel match decisivo ha battuto 4-1, 4-2 Daria Garuti (Tennis Formigine).

Successo di Tommaso Capanni, invece, nel torneo maschile: l’alfiere del Club La Meridiana ha dapprima regolato 4-0, 4-1 in semifinale Gianfilippo Falconi (CT Zavaglia), per poi avere la meglio col medesimo punteggio in una finale tutta modenese contro Riccardo Vecchi (Carpi Sport).