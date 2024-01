Il vescovo Giacomo:: "Continuerò nel solco del cardinale Zuppi"

"La nomina alla presidenza della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna - dichiara l’Arcivescovo Giacomo Morandi - è stata per me una sorpresa. Grazie a Dio mi innesto in un lavoro che fino ad ora è stato portato avanti dal cardinale Zuppi. Il mio compito consiste principalmente nel coordinamento delle diverse attività pastorali delle Diocesi della regione, in modo da maturare un sentire comune su tante questioni e individuare nuove modalità di annuncio del Vangelo nelle nostre terre, che dall’Emilia alla Romagna presentano delle caratteristiche proprie ma anche aspetti simili".