Il ’vigile verde’ si sposta all’Unione Terre di Mezzo

Dopo 15 anni di onorato servizio il "vigile verde" Dino Vecchi (foto), 61 anni, lascia in ‘mobilità esterna’ il comando della Polizia Locale della Val d’Enza per trasferirsi al Comando dell’Unione Terre di Mezzo (Cadelbosco, Castelnovo e Bagnolo), diretto dal cavriaghese Andrea Tassoni. Una nuova esperienza professionale per un esperto di legislazione ambientale e di tutela degli animali che è arrivato tardi ad indossare la divisa, dopo un passato nell’Ufficio tecnico di una importante organizzazione agricola, la Cia.

È stato anche presidente di Legambiente Val d’Enza, attività volontaria che tuttavia divenne incompatibile con il suo ruolo di pubblico ufficiale che lavorava per conto degli enti locali. Per sostituirlo si scorrerà la graduatoria, mentre è attivo un bando pubblico per la ricerca di un nuovo ufficiale data la prossimità della pensione per un altro storico operatore: Amato Cabiddu.

"Sono contento di andare verso una nuova esperienza – sottolinea Vecchi –. La polizia locale ha un ruolo sempre più importante, anche a fronte delle coordinamento con le altre forze dell’ordine, in una realtà che presenta crescenti complessità sociali e sul piano dell’evoluzione normativa". Vecchi aggiunge: "In Val d’Enza ho potuto fare un buon lavoro grazie a comandanti che hanno valorizzato la mia professionalità, il mio costante aggiornamento sui temi a me più vicini, ed i miei contatti con il mondo agricolo, ambientalista ed animalista. Mi auguro che al Nucleo difesa animali della Val d’Enza vengano assegnate due nuove colleghe che sono molto preparate". Prenderà servizio il primo ottobre.

f.c.