Il violino racconta l’orrore

Gli incontri del Caffè del Giovedì, organizzati dalla Far, la Famiglia Artistica Reggiana, oggi prevedono un appuntamento ai Chiostri di via Emilia San Pietro. Alle 18 è in programma "Il violino di Auschwitz" di Anna Lavatelli, con letture di Roberta Chesi e l’accompagnamento musicale di Erio Reverberi al violino. Ingresso libero. Cicci ha tutto ciò che una ragazza possa desiderare: una vita bella e agiata, una famiglia che le vuole bene, tanti amici e una grande passione per la musica. Ma è ebrea e durante la guerra tutto cambia. Le rimarrà solo il suo violino, da cui non si separerà a nessun costo. Sarà proprio lui a raccontare, dopo un lungo silenzio, la lenta discesa di Cicci verso l’inferno del campo di concentramento di Auschwitz, dove dovrà suonare per le SS. Scoprirà che la musica rende liberi.