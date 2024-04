Il volontariato fa appello ai ragazzi delle medie

Riparte il progetto di volontariato ‘Al Volo’ con una nuova estate di impegno civico per i ragazzi delle scuole medie del territorio dell’Unione Colline Matildiche (Albinea, Vezzano e Quattro Castella).

‘Al Volo’, grazie alla disponibilità delle associazioni partner che progettano, realizzano e affiancano i ragazzi iscritti alle diverse attività con figure tutor, si consolida come un’esperienza in grado ormai ogni anno di richiamare molti ragazzi in esperienze di volontariato locali. L’iniziativa ha raccolto nel corso degli anni una sempre maggiore e stretta collaborazione tra volontariato locale, famiglie e scuole.

Coordinato dall’informagiovani ‘Il posto giusto’, è un progetto che concilia un’esperienza di incontro e relazione tra ragazzi e volontari in grado di affinare in loro competenze manuali, sociali e cognitive che lasciano traccia nel loro percorso di crescita e in un primo approccio al volontariato.

Le iscrizioni sono possibili per gli studenti residenti nei comuni di Quattro Castella, Albinea e Vezzano che frequentano una scuola secondaria di primo grado (fuori o all’interno dei tre comuni), entro il 6 giugno ed esclusivamente all’indirizzo: https://www.collinematildiche.it/iscrizioni-progetto-al-volo/.

La piattaforma consente la possibilità di iscriversi a un massimo di tre esperienze: alla prima scelta si viene selezionati e chiamati, mentre alla seconda e terza solo nel caso in cui le disponibilità non siano già tutte occupate da prime scelte.

Quasi tutte le proposte hanno posti limitati.

m. b.