Imbianchino edile che parli italiano e arabo

Azienda del settore edile ricerca un imbianchino edile con esperienza di almeno 24 mesi in applicazione di pitture, vernici e rivestimento muri e pareti di edifici, strutture abitative, commerciali e industriali; preparazione dell’area in cui si deve operare e montaggio delle strutture necessarie per pitturare come ponteggi, impalcature, trabattelli e scale. Si richiede abilità manuale nell’uso degli strumenti per imbiancare e verniciare. È richiesta almeno la licenza di scuola media. Inoltre, si richiede la conoscenza della lingua italiana e araba (scritto-parlato e comprensione) e del pacchetto Office, sistema IOS e conoscenze informatiche di base.Per la mansione è indispensabile anche il possesso della patente B, essere automunito/a e la disponibilità a trasferte in ambito nazionale. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica. Tempo determinato 12 mesi. Tempo pieno. Data di assunzione prevista: 01/07/2024. Scadenza 20/03/24.