Imbrattano auto in sosta con la bomboletta spray. Ripresi dalle telecamere

Bombolette spray di vernice nera per lasciare la classica "strisciata" sulla carrozzeria delle auto in sosta. Alcuni episodi sono stati segnalati a Castelnovo Sotto. E in un caso la scena risulta essere stata ripresa dalle telecamere i videosorveglianza, che era puntata proprio sull’autovettura lasciata regolarmente in sosta davanti all’abitazione dei proprietari. I filmati registrati dall’occhio elettronico sono già destinati alle forze dell’ordine per poter individuare il responsabile, che sembra aver agito in gruppo. Secondo quanto emerge, ci sarebbero dei volti riconoscibili dall’esame del filmato. Di recente spray colorato è stato usato anche per imbrattare edifici pubblici e privati. Fra questi, pure una parte della parete esterna del municipio di Campagnola, durante i festeggiamenti di Capodanno, con frasi senza senso, che hanno riguardato pure altri muri, tra cui abitazioni private in vari paesi della Bassa. Sono in corso le indagini.