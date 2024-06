Imbrattata la scuola elementare don Milani con simboli ‘no vax’ e contro l’Agenda 2030

Reggio Emilia, 6 giugno 2024 – La scuola elementare don Lorenzo Milani di Reggio Emilia si è svegliata questa mattina con un’amara sorpresa: una delle facciate del plesso della primaria era stata imbrattata con enormi simboli ‘No vax’ e contro l’Agenda 2030 associata alla parola ‘bugie’.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale, poi gli uomini della Digos della questura. Stando ai primi accertamenti la scuola di via della Canalina non sarebbe provvista di telecamere, ma gli agenti hanno individuato nelle scritte una chiara rivendicazione che fa riferimento ai movimenti ‘No vax’.

La preside dell’istituto ha già presentato formale denuncia contro ignoti in questura.

Non casuale il fatto che le scuole nelle prossime ore verranno utlizzate come seggi elettorali per le amministrative e le europee. Quindi è stato dato mandato di ripulire immediatamente le scritte.

Le forze di polizia terranno monitorati gli obiettivi sensibili in vista della prossima chiamata alle urne.