Immacolata con il circo natalizio. In piazza esibizioni per i più piccoli

Dopo l’accensione dell’albero natalizio in piazza Prampolini, che domenica scorsa ha portato centinaia di persone a dare il via alle feste natalizie sulle note di un coinvolgente coro Gospel, si entra sempre di più nel vivo delle feste con un prossimo fine settimana denso di appuntamenti. A partire da domani, il trenino di Babbo Natale, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, tutti i giorni con partenza dalla sua stazione in piazza della Vittoria, a ridosso del parco del Popolo. Il trenino percorrerà le vie del centro storico, offrendo ai bambini la possibilità di un tour a bordo di una mezzo che conserva tutta la magia delle favole. Per avere informazioni treninodinatale@laccento.it, cell. 377 3180480

Alle 18, appuntamento musicale in Sala del Tricolore con il concerto del Duo di Arpe, Clorinda Crescenzo e Laura Meloni - Musiche di J. Thomas, J. Esclusa, J. M. Damase - A cura del Conservatorio Peri-Merulo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Dalle 17 alle 19, con partenza da piazza Martiri del 7 Luglio la Bandessa Jingle Band – Marching Band di Natale che attraverserà le vie del centro storico. Una formazione con anni di esperienza sul campo, che esegue musica senza amplificazione, ma con tanto vibrante sound. La Bandessa Jingle Band propone da anni la propria musica acustica, in un variegato mix di generi.

Sabato 9 dicembre in piazza Martiri del 7 Luglio arriva invece il circo di Natale. Per la gioia di grandi e piccini, completo di quinte, linoleum a terra e sedie per i più piccoli, il Circo di Natale porterà artisti circensi in piazza, pronti ad esibirsi a suon di applausi e risate. In arrivo maghi, giocolieri, trasformisti delle maschere, lanciatori di coltelli, l’uomo pallone, il mangia fuoco e chi farà bolle di saponi giganti. Tutto questo in un’ora di puro divertimento.

Tre gli appuntamenti: al mattino alle 11 e nel pomeriggio alle 16 e alle 17.30

Domenica 10 dicembre, dalle ore 17, in piazza Prampolini, lo spettacolo Luce. Un viaggio attraverso la luce, sfere volanti, effetti luminosi, proiezioni su farfalle e su sfere trasparenti, acrobati leggeri su trapezi e tessuti svolazzanti e luminosi. Personaggi fantastici per un percorso incantato e meraviglioso nel mondo della luce.

Nel weekend, è prevista inoltre l’apertura della pista di pattinaggio “Reggio Emilia on ice” al Parco del Popolo, un grande ritorno con una veste nuova tutta da scoprire. La pista resterà al parco fino a febbraio, e offrirà anche un ricco calendario di appuntamenti di animazione.