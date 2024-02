Immaginare mondi sostenibili: la parola ai giovani

Incoraggiare i giovani a esprimere la loro visione di ‘possibili mondi’ sostenibili e ad adottare comportamenti responsabili per una società più giusta e inclusiva.

Sono gli obiettivi del progetto "Cantieri di pace", promosso per il quinto anno dal Comune di Albinea, dal comitato gemellaggi pace e cooperazione internazionale, dal Comune gemellato di Treptow-Köpenick in collaborazione con Anpi Albinea, Pro Loco, Amici del Cea di Albinea, Libera, e sostenuto dalla Regione. L’edizione 2024 del concorso rilancia la pedagogia dei gesti concreti nell’ottica di un’ecologia integrale in cui ogni singolo gesto e ogni parola sono carichi di valore.

L’iniziativa punta così a mettere in mostra pensieri generativi con idee relative al punto 13 dell’Agenda 2030 e cioè la lotta ai cambiamenti climatici. Con le scuole si lancia l’opportunità di riflettere sulla necessità di curare e preservare il pianeta attraverso la parola scritta producendo delle poesie, dei racconti brevi e dei fumetti ispirati alla poesia di Ilaria Rigoli "A rifare il mondo".

Gli elaborati fotografici dovranno essere consegnati entro il 10 settembre 2024 inviandoli a biblioteca@comune.albinea.re.it o in biblioteca.

