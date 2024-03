"Importi alti in bolletta, veniamo incontro ai clienti riducendo le tariffe"

"Sul Resto del Carlino del 19 marzo è stata pubblicata la lettera di una nostra cliente che lamenta di aver ricevuto bollette con importi elevati", fa sapere Iren in una nota. "Come Iren Mercato, abbiamo verificato che la differenza di prezzo che la cliente riporta è principalmente dovuta alle variazioni di prezzo della materia prima intercorse lo scorso anno e dovute ai ben noti motivi geopolitici oltre che, a partire dal 1° gennaio 2024, al termine delle agevolazioni governative che avevano mantenuto l’aliquota Iva sulle bollette al 5% (ora passata al 22%) – prosegue la multiutility –. Proprio per venire incontro ai nostri clienti, già da qualche mese abbiamo iniziato un’attività autonoma di riduzione delle tariffe applicate opportunamente anticipata da una lettera informativa.

ð 800.969696 e la app Irenyou".