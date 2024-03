Imprese, giovani e musica. Massari conferma la linea

Innovazione, musica, università, sport. Tutto quello che si muove a Nord dei binari della stazione convince il candidato Pd alle elezioni Marco Massari. "Ho partecipato sabato all’inaugurazione della riqualificazione dell’ex Mangimificio Caffarri, ultimo in ordine di tempo di una serie di eventi che hanno avuto il merito di mettere in evidenza il lavoro svolto sul Parco Innovazione alle ex Officine Reggiane – premette Massari – Un progetto che ritengo di grande valore, quello alle ex Reggiane. In questi dieci anni si sono insediate nuove imprese, laboratori, la prima comunità energetica e il IV polo universitario sul digitale. E’ una grande opportunità. Possiamo attrarre l’insediamento di altre nuove imprese ad alta capacità di innovazione e sviluppare ulteriormente le vocazioni dell’Università proprio nelle aree della transizione energetica, digitale e della conoscenza. Portare laboratori, imprese, ricercatori e professionisti significa portare anche nuovi servizi e residenze per le persone e le aziende che qui lavorano. Significa rendere sempre più vivo un grande quadrante della nostra città". Un quartiere che oltre alla Rcf Arena, vedrà l’insediamento anche della nuova clubhouse della Unahotels: "La nuova sede della Pallacanestro Reggiana e il recupero di un capannone da destinare in maniera permanente ad eventi e spettacoli sono due esempi concreti già in cantiere ma si stanno progettando anche altri interventi di recupero degli spazi. Sono progetti e obiettivi che il gruppo di lavoro sul programma sta affrontando con serietà e di cui stiamo già ragionando insieme a tutta la coalizione che sosterrà la mia candidatura a sindaco. Un impegno che ci prendiamo volentieri".