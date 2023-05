Imu e Tari, la riscossione piange In cassa manca oltre un milione

Oltre un milione di euro di Imu e Tari non incassati, la situazione è critica nel comune di Carpineti che, per fare fronte agli impegni, deve ricorrere alla cassa. Il gruppo di minoranza ‘Carpineti Civica’ nella recente seduta, durante la discussione del bilancio comunale, ha manifestato le propria preoccupazioni per lo stato dei conti.

"Non si tratta - afferma il gruppo di minoranza - dell’assenza dei soldi della discarica di Poiatica. I soldi della discarica sono stati compensati da un cospicuo e necessario aumento delle tasse. Il totale è identico e chi dice il contrario o mente sapendo di mentire o non sa leggere un bilancio. Qui la situazione è molto seria per altri motivi. Ogni anno aumenta la quantità di Imu e Tari non incassata, ormai siamo oltre il milione di euro e per pagare i fornitori occorre attingere alla cassa che quest’anno cala di 350.000 euro, o non pagare le nostre quote dell’Unione dei Comuni, fra cui i servizi sociali. Oggi il debito di Carpineti nei confronti dell’Unione dei Comuni è ormai strutturale e ammonta a quasi 600.000 euro. Ogni anno gli interventi sul sociale di Carpineti vengono anticipati da altri e rimborsati molto tempo dopo".

Per molti mesi dell’anno le casse del Comune sono quasi vuote, incalza l’opposizione. Nel 2020, all’arrivo della nuova responsabile del settore finanziario, la situazione (nata durante il primo mandato) era ancora peggiore, con gli stipendi dei dipendenti pagati solo grazie al finanziamento della banca.

Le proposte dell’opposizione: riportare la responsabile del servizio finanziario a lavorare a tempo pieno a Carpineti; riportare a casa la riscossione della Tari oggi affidata ad Iren; assumere un nuovo dipendente che si occupi di incassare il pregresso; effettuare un controllo attento e capillare sulle false residenze che esistono al solo scopo di non pagarre Imu seconda casa.

Settimo Baisi