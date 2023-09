In alto i calici, si brinda nella Rocca

Tramonto DiVino, il tour del gusto dell’Emilia-Romagna giunto quest’anno alla 18° edizione, torna nel Reggiano stasera a partire dalle 19,30 nella Rocca del Boiardo.

Nello splendido scenario del castello, Tramonto DiVino porterà il meglio del vino e del cibo certificato dell’Emilia Romagna. In libera degustazione all’interno della Rocca e dei suoi giardini ci saranno oltre 250 etichette dei migliori vini e spumanti regionali serviti e raccontati dai sommelier di Ais. Ospite d’onore sarà la Spergola. In assaggio anche i 50 Top wine emiliani e i 12 vini ambasciatori regionali, premiati dalle commissioni di sommelier degustatori Ais Emilia e Romagna nella nuovissima ’Guida Emilia-Romagna da Bere e da Mangiare’ che sarà consegnata a tutti i partecipanti alla manifestazione. In abbinamento ai vini, assaggi di prodotti Dop e Igp regionali: dai grandi salumi emiliani come il prosciutto di Parma ai salumi piacentini, coppa pancetta e salame, alla profumatissima mortadella di Bologna, al Parmigiano Reggiano, insieme agli aceti balsamici, tradizionale di Reggio Emilia Dop Di Modena Igp, fino ai prodotti top romagnoli come la piadina, lo squacquerone e l’olio evo di Brisighella, tutti preparati e serviti in purezza da chef e allievi dell’Istituto Alberghiero Motti.

L’ingresso costa 20 euro e comprende la libera degustazione dei vini ai banchi d’assaggio, i ticket per le proposte food, sia servite tal quali che preparate dagli chef, la Guida ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ e il calice da degustazione. Il ticket è acquistabile sul posto o può essere prenotato senza sovraprezzo, fino alle 12 di domani, su https:shop.emiliaromagnavini.it