In attesa dei Rammstein ascoltiamo gli Ubermensch

Stasera dalle 22 al Fuori Orario a Taneto di Gattatico spazio alla musica dal vivo con il gruppo Übermensch (Tributo ai Rammstein), nell’ambito dell’evento "Millennial Party" del Tempo Rock. Nella stagione del 30° anniversario del "Tempo", una notte tutta speciale per celebrare il sound che ha reso famosa questo tipo di musica negli anni Novanta e 2000 nei principali club di tutto il Nord Italia. Una notte particolare con le sonorità di System of a Down, Linkin’ Park, Limp Bizkit e altri ancora, per un viaggio musicale all’interno delle hit crossover di un ventennio irripetibile. Ospiti della serata sono gli Übermensch con un tributo italiano ai Rammstein.