In Australia bis della Vitelaru. Superata la rivale Katia Aere

Ana Maria Vitelaru ha vinto ad Adelaide in Australia le prime due gare di Coppa del Mondo per handbike WH5 e, trattandosi delle prime prove, è ovviamente al comando della classifica generale. Le gare non sono state molto partecipate, anche per i costi di una trasferta così lunga, e dunque Ana Maria ha battuto due volte la connazionale Katia Aere, la quale in passato le aveva dato gran filo da torcere. Non così in Australia, dove la Vitelaru ha vinto la prova a cronometro con 2’43’’ di vantaggio sull’altra azzurra, mentre nella corsa in linea il distacco più netto è stato di 4’55’’.