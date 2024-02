In bicicletta da Canolo al centro di Correggio

Nuovo passo avanti verso la realizzazione della futura pista ciclopedonale tra Canolo e Correggio. Nei giorni scorsi è giunta conferma dell’accesso ai fondi del bando per piste ciclabili e progetti di mobilità dolce, con denaro pubblico che viene messo a disposizione dalla Regione. Da questo bando arriverà quasi un milione di euro a coprire quasi due terzi del costo totale dell’intervento, che ammonta a 1,6 milioni di euro. Ora sarà necessario formalizzare il progetto esecutivo, poi procedere con l’assegnazione dell’appalto e, a seguire, i lavori veri e propri per un’opera che è attesa da molto tempo, rappresentato da un percorso protetto per pedoni e ciclisti tra Canolo e il centro cittadino, con illuminazione notturna per una maggiore sicurezza. L’intervento prevede la realizzazione di una pista di due chilometri e cento metri di lunghezza, separata dalla strada da un cordolo largo cinquanta centimetri. Si prevede pure il tombamento del fosso di scolo, su cui viene realizzata la ciclabile, garantendo maggiore sicurezza idraulica per la minore attività di manutenzione necessaria. Per il futuro si prevede il collegamento della pista di Canolo con la rotatoria di Fosdondo, collegando così in modo diretto le due frazioni.

"Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo bando – spiega il sindaco Fabio Testi – che ci permetterà di realizzare il collegamento ciclabile con la frazione di Canolo. In futuro si potrà proseguire la pista lungo via Canolo per un altro chilometri, aggiungendo la rotonda di via Fosdondo, collegando così le due frazioni. Il 2024 vedrà l’avvio quindi di due importantissimi interventi nella frazione di Canolo: la nuova scuola primaria e la pista per Correggio per un investimento totale superiore a quattro milioni di euro".

Antonio Lecci