In cerca di cure tra film e realtà

Oggi pomeriggio alle 16 al cinema Castello di Fabbrico viene proposto in anteprima il documentario dal titolo "Care Seekers, in cerca di cura" diretto da Teresa Sala e prodotto da Smk Factor di Bologna. Attesi pure gli interventi dell’assessore regionale Barbara Lori e di Mina Cilloni, del coordinamento donne Spi-Cgil nazionale. Il video è stato girato tra Fabbrico, Milano e la Sardegna: racconta il lavoro di cura dalla parte di chi lo fornisce e di chi ne ha bisogno. E’ un racconto composto di storie personali che si intrecciano. E proprio da Fabbrico parte il viaggio, raccontando l’esperienza vissuta in prima persona da pensionati del paese reggiano.