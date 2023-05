In fiamme autobus di linea tra Albinea e Viano

Reggio Emilia, 31 maggio 2023 - Diversi gli incendi che i vigili del fuoco reggiani hanno dovuto domare. Quello di maggior rilievo si è verificato nel primo pomeriggio in via Cavazzone, tra Albinea e Regnano di Viano, dove per cause accidentale ha preso fuoco un autobus di linea di Seta. A bordo vi erano l’autista e una decina di passeggeri. Al momento in cui è apparso il fumo, il conducente ha fermato il mezzo a bordo strada, per poi fare uscire i viaggiatori. Nessuno ha riportato conseguenze fisiche. Il bus, invece, è stato danneggiato gravemente dall’incendio. Sul posto i vigili del fuoco di Reggio che hanno domato le fiamme e riportato la situazione in sicurezza. Sono intervenute due squadre del 115. Poco prima un simile episodio si era verificato per un’autovettura, con un principio di incendio segnalato nei pressi delle scuole elementari, in centro a Guastalla. Anche in questo caso non si registrano conseguenze alle persone. In mattinata, verso le 10, i vigili del fuoco erano intervenuti in un negozio di alimentari in via IV Novembre a Reggio per un principio di incendio all’interno del locale. Sul posto anche carabinieri, polizia di Stato e polizia locale.