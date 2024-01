In giro con la mazza: denunciato

"Ho questa mazza con me per potermi difendere in caso di aggressione". Una giustificazione che non è stata sufficiente a evitare la denuncia penale a un uomo di 54 anni, residente nel Reggiano, fermato in piena notte per un controllo stradale in via Martiri a Rio Saliceto mentre era alla guida di auto. Il suo atteggiamento nervoso non è passato inosservato ai carabinieri di Campagnola, che stavano effettuando l’accertamento, lo scorso weekend. Si è scoperto che accanto al sedile anteriore c’era una mazza da baseball. La giustificazione non ha retto la situazione e l’uomo è stato denunciato per porto d’armi e oggetti atti a offendere. Di fronte a questa situazione occorre pure capire perché l’uomo temesse di essere aggredito. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri. Ovviamente la mazza rinvenuta nell’autovettura è stata posta sotto sequestro.