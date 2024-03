In gita al castello di Bianello

Per le festività pasquali è possibile visitare il castello di Bianello, a Quattro Castella, con apertura anche oggi e a Pasquetta. Nei festivi apertura dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19. Possibili visite private per gruppi e/o scolaresche durante la settimana su prenotazione. Per il pubblico la possibilità di entrare nel castello completamente arredato, mantenendo grande fascino. Immerso in una vasta area naturalistica, il Bianello fu casa di Beatrice di Lorena, principessa di stirpe reale, e madre di Matilde che in questo castello fu re-infeudata nei suoi possedimenti dall’imperatore Enrico V, ovvero l’episodio rievocato al corteo matildico.

Ad aprile il percorso di visita sarà integrato con i tre giardini (Giardino dei profumi, Giardino segreto e Giardino dei bastioni) e la restaurata cinta muraria risalente al XV secolo.