In laguna 700 tifosi soffieranno nelle vele granata. Infortunati Bardi e Crnigoj, in campo Cigarini

Proseguono senza sosta gli allenamenti della Reggiana in vista della ripresa del campionato, fissata per lunedì alle 15 allo stadio ‘Penzo’ di Venezia. I granata saranno sostenuti dal calore di 700 tifosi che in poche ore hanno polverizzato tutti i biglietti che erano stati messi a loro disposizione. Non farà certamente parte della spedizione il centrocampista sloveno Domen Crnigoj, fermato da un altro contrattempo muscolare, mentre Vido e Romagna dovrebbero tornare nella lista dei convocati dopo un lungo periodo di assenza. Regolarmente in campo invece sia Alessandro Bianco che Alessandro Marcandalli, reduci dagli impegni con le nazionali Under 21 e Under 20. Squalificato Elvis Kabashi, il suo posto dovrebbe essere preso dal veterano Luca Cigarini fin qui sempre tra i migliori in campo soprattutto quando è stato utilizzato dal primo minuto. A difendere i pali ci sarà invece Giacomo Satalino che al momento non sta facendo rimpiangere Francesco Bardi, ai box per l’infortunio alla caviglia.