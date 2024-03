In mostra l’arte montecchiese

Domani alle 11, il castello di Montecchio ospiterà l’edizione 2024 di ’Profetti in patria. Cammini d’artista in Emilia Romagna’ con la mostra ’L’Arte di collezionare l’Arte – Una importante collezione d’arte montecchiese’. Il critico d’arte Sandro Parmiggiani, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha allestito la rassegna nella corte interna e nella Sala dei Gravi del castello. Saranno in esposizione una quarantina di lavori, dipinti, sculture, alcune anche di grandi dimensioni, realizzate da artisti di importanza non solo regionale.

Orari: lunedì e giovedì 9-13 e 15-18; martedì e venerdì 15-18;

mercoledì 9-13; sabato 9-12.

Domenica e festivi: 15-19.

Ingresso gratuito.