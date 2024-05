In ricordo di Cinzia Sandri: torna la ’Camminata in rosa’

Nei giorni scorsi si è rinnovato con successo l’appuntamento con la ’Camminata in rosa’ dedicata al ricordo di Cinzia Sandri, una donna prematuramente scomparsa nel 2020 per una malattia, a soli 45 anni di età. A Boretto, paese dove Cinzia abitava, si organizza ogni anno una camminata a scopo benefico. Circa 350 i partecipanti all’edizione 2024, organizzata da diverse associazioni come Pro loco, Avis, Folgore, oratorio e parrocchia di Boretto, gruppo Scout, Comitato Genitori, Ciccisbey, Bottega Photografica, Protezione civile, Croce Azzurra, Alfonsina Cycling Club, le aziende Emel, gelateria Ascari, Platform Basket e Setti. Alla fine gli organizzatori hanno contato un ricavato di 2.670 euro, destinato alla Lilt di Reggio per la prevenzione delle malattie che colpiscono soprattutto le donne. "Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto delle associazioni, che con il cuore e col sorriso si sono spese per far sì che tutto questo potesse realizzarsi", dicono i promotori dell’evento. Inoltre, genitori con figli e volontari Avis hanno messo a dimora accanto alla panchina rosa alcune piantine donate dai commercianti locali. Gli stessi fiori saranno annaffiati con cura dagli stessi volontari, affinché possano crescere e dare ulteriore colore al paese, oltre che un modo per "aiutare a mantenere viva l’attenzione sul tema della prevenzione delle malattie, perché le parole vanno sempre seguite dai fatti e la cura e la prevenzione si possono fare ogni giorno".