In ricordo di Umberto Farri Del Bue: "Si porti rispetto"

Si è tenuta ieri, come ogni anno, la commemorazione di Umberto Farri, il sindaco socialista di Casalgrande barbaramente ucciso in casa sua il 27 agosto del ’46 dai partigiani (un caso che diede il ‘la’ al famoso "Chi sa parli"). C’era anche l’ex parlamentare del Psi Mauro Del Bue: "Non chiedo più, come ho fatto per decenni, verità e giustizia – scrive – Sono trascorsi 77 anni. Troppi. Pretendo rispetto, solidarietà, coerenza. Si é tentato per anni di derubricarlo ad una sorta di delitto comune, opera di una banda di gestori di un mercato nero. Se fosse stato così il delitto sarebbe stato svelato. In realtà quello di Farri fu un delitto politico coperto da un clima di omertà che vigeva in paese".