In tre mesi 25mila presenze ai Chiostri

Una mostra record, tra le più visitate in regione. In tre mesi, infatti, ’Felicitazioni! Cccp - Fedeli alla linea. 1984-2024’ ha superato le 25mila presenze nei Chiostri di San Pietro.

Dopo il ritorno trionfale sulle scene dei Cccp, non si arresta il risveglio della cellula dormiente e continuano i festeggiamenti per i 40 anni dall’uscita dell’ep “Ortodossia”. In seguito all’enorme interesse riscontrato nel pubblico, è stata posticipata al 10 marzo la chiusura della grande mostra. Il bookshop della mostra, allestito per l’occasione nei Chiostri di San Pietro, ha registrato ripetuti sold out di cataloghi, dischi e altro merchandising ufficiale dei Cccp. Continuano anche gli appuntamenti del ciclo “Danni Collaterali” che arricchiscono la mostra con dialoghi tra i membri dei Cccp e critici, giornalisti e intellettuali per approfondire concetti e ideologie proprie della band e dell’epoca che hanno vissuto. L’ultimo incontro si terrà oggi alle ore 18.30 presso il Laboratorio Aperto (Chiostri di San Pietro, via Emilia S. Pietro 44/c, Reggio Emilia) Corso popolare di chitarra grattugiata, Riccardo Bertoncelli in dialogo con Massimo Zamboni. Con Danilo Fatur.

“Felicitazioni! Cccp - Fedeli alla linea. 1984 - 2024”, ripercorre 40 anni di storia del gruppo che ha trasceso il fenomeno musicale per scavare nell’immaginario collettivo sociale e culturale che ha segnato la loro esistenza e continua a creare nessi culturali tra epoche e luoghi opposti. L’esposizione sottolinea la forza dirompente dei testi e l’aura quasi mitologica che circonda il gruppo, ripercorrendone l’intera storia.