In tre occupano un immobile e lo trasformano nel loro alloggio. Sgomberati e denunciati

Si sono sistemati all’interno di un immobile, occupandolo abusivamente, spartendosi gli spazi e trasformandoli in alloggi di fortuna. Per questo motivo tre uomini di 42, 51 e 30 anni, tutti senza fissa dimora, sono stati sgomberati e denunciati dai carabinieri di Sant’Ilario con l’accusa di "invasione di terreni o edifici" alla Procura di Reggio. A scoprire la presenza dei tre "squatters" gli addetti di una società che, per conto di un leasing, ha in uso l’immobile. A fine novembre 2023 il legale rappresentante della ditta si è presentato negli uffici dei carabinieri per segnalare l’occupazione abusiva dei locali in loro uso, da parte di tre uomini che si erano stabiliti all’interno in maniera continuativa senza alcun permesso. Formalizzata la denuncia, il personale della società ha accompagnato i carabinieri nell’immobile per un controllo e un sopralluogo. Una volta entrati, al primo piano hanno trovato il 30enne e il 42enne, che con tutta evidenza si erano stabiliti lì definitivamente: avevano infatti allestito una stanza come camera da letto, dove si trovavano con diversi loro effetti personali. Al secondo piano invece è stata constatata la presenza stabile di un terzo soggetto, 51enne, che all’interno del salone aveva diversi attrezzi da lavoro da officina.

Nell’immobile erano stati fatti diversi danni: le porte d’accesso alla struttura erano divelte, le porte interne distrutte, i bagni spaccati e totalmente fuori uso, le finestre e le serrande erano rotte. Poiché sarebbero dovuti iniziare i lavori di messa in sicurezza dell’edificio, ai tre è stato ordinato di abbandonarlo e portare via i loro effetti personali. In particolare, sono state murate le finestre e le porte per evitare nuovi accessi abusivi e che l’edificio diventi luogo di riferimento per sbandati. In ottobre, nella palazzina dell’ex Conserviera Europa era stato trovato un cadavere, morto di stenti, un senzatetto che si era introdotto abusivamente.

f. c.