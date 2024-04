In treno senza biglietto e con le forbici

È stato sorpreso da un controllore mentre viaggia su un treno, senza avere il biglietto. Inoltre, maneggiava una forbice in metallo. Vista la situazione, potenzialmente pericolosa per l’incolumità del personale viaggiante e dei passeggeri, il controllore ha deciso di fare intervenire le forze dell’ordine. Alla stazione di Reggio sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, i quali hanno raggiunto la persona indicata, sottoposta alla perquisizione personale che ha permesso di rinvenire una forbice da barbiere, lunga una quindicina di centimetri, che era nella tasca interna del giubbotto. L’uomo, un 43enne di origine tunisina residente nel Modenese, è stato portato in caserma e denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere. L’episodio si è verificato l’altra sera verso le 20. Alla stazione storica cittadina i carabinieri sono stati chiamati da un controllore di Trenitalia, alle prese con il viaggiatore straniero senza biglietto e "armato" di forbici in metallo. In pochi minuti il tunisino è stato individuato e fermato. La perquisizione ha confermato la tesi del controllore, quando dal giubbotto è spuntata fuori la forbice. A quel punto il nordafricano è stato accompagnato negli uffici della sede dell’Arma per l’identificazione e l’inoltro della denuncia alla magistratura reggiana. La forbice, come da prassi in questi casi, è stata subito sequestrata. Occorre capire come mai il 43enne di origine straniera era in possesso di un simile oggetto, in treno, senza il titolo di viaggio, armeggiando con la forbice, forse con intenzione di "intimidire" il controllore che stava svolgendo il proprio dovere.