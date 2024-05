In Vespa, sbanda e vola nel fossato. Il 48enne è in prognosi riservata

Ha sbandato in via Ponte Pietra, schiantandosi contro il palo di un segnale stradale, per poi essere sbalzato nel fossato, per fortuna senz’acqua. È accaduto verso le 14 di ieri a San Giacomo di Guastalla. Il 48enne F. B., residente a Novellara, ha sbandato in sella a una Vespa 125, riportando poi varie ferite e un trauma facciale. È stato soccorso da alcuni residenti e poi dal personale di ambulanza, automedica, autoinfermieristica e dell’elisoccorso di Parma. Dopo le prime cure, il 48enne è stato trasferito in elicottero al Maggiore di Parma, in prognosi riservata. Ma non sembra essere in pericolo di vita. Rilievi della polizia locale.