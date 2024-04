"In via Turri basta citofonare e noi interveniamo"

"Le pattuglie di via Turri sono sempre a disposizione, sempre in giro, e qualora il cittadino dovesse avere bisogno, se decide di telefonare al presidio automaticamente si apre un canale aperto con la sala operativa e con la pattuglia che sta sempre in giro quindi in pochissimo tempo avrà il risultato sperato. Basta citofonare e parlare con l’operatore della sala operativa, specializzato e formato per gestire questo tipo di situazioni. Il cittadino avrà così l’intervento della polizia di Stato". Lo ha spiegato il commissario Carlo Marino a margine della presentazione in Questura dei risultati relativi alle ultime operazioni. Non si dica, quindi, che quello di via Turri è un "presidio inutile": nonostante la saracinesca abbassata, è un punto importante per chiedere un intervento immediato nel caso di bisogno o di urgenza, a disposizione di tutti i cittadini di una zona che negli ultimi mesi sta soffrendo molto in tema di sicurezza, noonstante gli sforzi quotidiani delle forze dell’ordine.

c. g.