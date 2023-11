Inaugurata la cucina dei laghetti

Una nuova struttura è stata inaugurata nei giorni scorsi ai laghetti di Camporanieri, a Castelnovo Sotto, alla presenza del sindaco Francesco Monica e dei volontari dell’associazione Anziani Castlel Cadel. Si tratta di una cucina realizzata per aumentare ricettività, funzionalità e versatilità del luogo e per promuovere attività sulla cultura del cibo, valorizzando i prodotti locali. L’opera è parte di una serie di interventi per completare la riqualificazione del luogo. All’inaugurazione è stato realizzato un laboratorio di cucina con gli chef di "Luoghi di Prevenzione", per promuovere sani stili di vita e consolidare corrette abitudini alimentari, con iniziative destinate soprattutto ai giovani. Un laboratorio proposto nell’ambito delle iniziative per l’apertura della nuova Casa della Comunità del paese.