Incendi in discarica, è caccia al piromane

Che i vigili del fuoco, loro malgrado, siano degli habitué alla discarica Iren di via Marro (zona Campovolo) ormai è un dato di fatto. Alla lista di continui incendi che interessano quell’isola ecologica se n’è aggiunto un altro ieri sera: cinque incendi in tutto per altrettanti giorni di fila. Andando però con ordine, si parte già il 13 novembre scorso, quando hanno preso fuoco delle masserizie fuori dalla discarica. Poi, tra quadri elettrici e compattatori in fiamme, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per tre sere di fila, tra il 21 e il 23 di novembre. Di nuovo venerdì sera, fuori dalla stazione ecologica, degli pneumatici in fiamme. Chiude la lista - almeno per ora - l’incendio verificatosi ieri sera, sempre a danno del compattatore e quindi dentro la discarica.

Troppi episodi, tutti vicini e nello stesso posto, per non pensare che dietro ci sia un piromane. Tant’è che sul posto ieri si è recato anche il personale della questura. Si potrà anche pensare che, finché si tratta di piccoli roghi...ma nel luglio del 2022, sempre in quella discarica, andarono a fuoco intere masse di rifiuti. Un episodio, tra l’altro, preceduto da un cassonetto in fiamme due giorni prima e ancora, quattro giorni prima, da un incendio al vicino Bosco Berlinguer. Ammesso e non concesso che si tratti della stessa persona, di certo non ha perso il vizio.

Giulia Beneventi