Incendio a Ciano, sei in ospedale per intossicazione da fumo

L'intervento dei vigili del fuoco a Ciano

Canossa (Reggio Emilia), 19 marzo 2023 – I vigili del fuoco di Sant’Ilario e del comando di Reggio sono intervenuti in forze nella notte per domare un incendio in abitazione, che aveva interessato parte del tetto, probabilmente per un surriscaldamento della canna fumaria. E’ accaduto verso le due in via Lionello Ghirardini, a Ciano d’Enza di Canossa.

L’allarme è scattato quando è stato notato il fumo. Sono subito scattate le procedure di emergenza, con l’arrivo sul posto della squadra del distaccamento della val d’Enza, oltre a due squadre di rinforzo arrivate da Reggio. Con l’autoscala è stato possibile affrontare il rogo anche dall’alto, mettendo in breve tempo l’abitazione in sicurezza, evitando che potesse esserci un maggior danno.

Alla fine risultano danneggiati circa 25 metri quadrati di tetto. Sono intervenuti anche i soccorsi sanitari, in quanto è stato necessario portare in ospedale a Reggio gli abitanti della casa interessata dall’incendio. Si tratta di quattro adulti e due bambini, che nei concitati momenti di emergenza hanno manifestato intossicazione da fumo. Nessuno di loro risulta essere in condizioni preoccupanti, ma è stato consigliato il trasferimento al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per poter effettuare una visita di controllo.