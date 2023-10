Incendio alla Sabar. Macchinario andato in tilt

La densa colonna di fumo di colore grigio era visibile a parecchi chilometri di distanza. E questo ha provocato apprensione e allarme, a pochi giorni dall’incendio di scarti accaduto a Fossoli di Carpi.

Stavolta il vasto rogo si è verificato alla discarica Sabar, a San Giovanni di Novellara. Verso le 16 di ieri dall’impianto di Strada Levata si è iniziato a notare il fumo, che si alzava dall’area dei rifiuti ingombranti.

Secondo quanto appurato dai vigili del fuoco di Guastalla, intervenuti con una squadra del comando di Reggio, le fiamme sono partite da una macchina operatrice che trita i rifiuti, del valore di alcune centinaia di migliaia di euro. Un problema tecnico sufficiente ad alimentare un più vasto rogo, che in breve tempo si è esteso a parecchi quintali di materiale di scarto.

Immediato l’allarme, con la mobilitazione del personale interno che ha avviato le manovre previste per circoscrivere il rogo, utilizzando anche ruspe e altri macchinari, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco. Il rogo è stato messo sotto controllo in circa un’ora.

Poi è stato anche necessario "smassare" il materiale ed eliminare ogni minima fiammella. Trattandosi di materiale misto, anche con componenti in plastica, sono intervenuti pure i tecnici di Arpae, per le verifiche ambientali.

Sul posto è arrivato anche il sindaco Elena Carletti per verificare direttamente gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per accertamenti. Non è stato necessario, come invece era accaduto in altre occasioni, chiudere il traffico sulla vicina strada Levata o in altre strade della zona. Non risultano conseguenze alle persone.

Antonio Lecci