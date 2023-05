Incendio doloso distrugge una legnaia

I vigili del fuoco di Guastalla, con un’autobotte di rinforzo da Reggio, hanno domato un incendio segnalato nel primo pomeriggio di ieri in via Panzi, a San Martino di Guastalla (nella foto). Si trattava di una legnaia, con materiale vario accanto alla strada, alla periferia guastallese. Probabile la causa dolosa, visto che il rogo si è sviluppato in una zona interna a un campo, potendo escludere l’effetto di un eventuale mozzicone di sigaretta lanciato dalla piccola stradina. Inoltre, si tratta del secondo caso in poche settimane. Meno di un mese fa, infatti, la stessa area era stata interessata da un simile incendio, pur se ad alcuni metri di distanza rispetto al punto in cui ieri sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sono stati alcuni residenti nella zona a notare il fumo: "Abbiamo sentito il nostro cane abbaiare. Pensavamo che fosse il corriere che doveva consegnarci qualcosa. Invece, dalla strada abbiamo notato il fumo e abbiamo chiesto l’intervento dei vigili del fuoco". Sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare gli accertamenti. Molto probabile l’ipotesi di un incendio doloso, anche per l’assenza di impianti elettrici che avrebbero potuto favorire le fiamme.