Incendio nel garage di Campegine: auto salvata dai VVF

Bruttissimo risveglio per una famiglia di Caprara che ieri mattina poco dopo le 6 è stata messa in allarme dal fumo che risaliva dal garage della propria villetta a schiera. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare il peggio, salvando le persone ed anche l’auto posteggiata nell’autorimessa. È avvenuto attorno alle 6.30 in una villetta del complesso di case bianche di via Cervi. Un fumo denso e il fuoco hanno allertato i residenti che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta con un’autobotte una squadra ddi Sant’Ilario, insieme ai carabinieri di Cadelbosco e ad un’ambulanza.

f.c.