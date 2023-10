Incidente a Correggio: traffico in tilt, due feriti

Disagi al traffico, l’altra sera in via Carpi, nei pressi della zona industriale a Correggio, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Due i feriti, che sono stati portati in ospedale per medicare traumi non gravi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa locale per i primi soccorsi. Ma nell’ora di punta del rientro dal lavoro, nella prima serata, si è reso necessario anche l’intervento della polizia locale della Pianura Reggiana per poter regolare l’intenso traffico, con la formazione di lunghi incolonnamenti di veicoli. Sulla stessa strada si era verificato un simile incidente alcuni giorni fa, sempre con evidenti problemi per la viabilità. E ieri mattina si è verificata una sbandata fuori strada alle porte della frazione di Canolo, con un’auto nel fossato, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente che vi era a bordo.